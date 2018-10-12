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Украина

У Тамразова забрали электронный браслет

21:52 12 октября 2018   13
Алексей Тамразов
Инф. «ФАКТОВ»

Суд разрешил собственнику интернет-издания Insider и бывшему зампредседателя правления компании «Укргаздобыча» Алексею Тамразову не носить электронный браслет. Об этом сообщил его адвокат Николай Ореховский.

«Отменили браслет», — сказал он, передают Українські новини.

По его словам, другие обязательства для Тамразова продлили, в частности о сдаче загранпаспорта. Соответствующее решение суд принял на прошлой неделе (1−6 октября).

Как писали «ФАКТЫ», ранее бывший зампредседателя правления «Укргаздобыча» и владелец издания Insider Тамразов внес определенный судом залог в 20 млн грн.

21 августа ГПУ повторно задержала Тамразова, которого обвиняют в причастности к преступной схеме завладения сжиженным газом. 23 августа Печерский районный суд Киева избрал для Тамразова залог в почти 20 млн гривен.

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