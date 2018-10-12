В Киеве полностью перекроют мост Патона на одну ночь: названа дата

Украина

В Киеве 15 октября с полуночи до 6-ти утра будет закрыто движение транспорта по мосту имени Патона в обоих направлениях. Об этом сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

«15 октября из 00.00 до 06.00 … будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях»,— говорится в заявлении.

Согласно информации, дорожники запланировали проведение ремонтных работ по усилению поперечных балок опоры № 1 моста, который за 65 лет эксплуатации был только один раз реконструирован.

В связи с этим троллейбус № 50 будет курсировать по сокращенному маршруту от улицы Милославская до Дарницкой площади, а ночной № 91 разделят на две части: от улицы Милославская до Дарницкой площади и от Железнодорожного вокзала до станции метро «Лыбедская».

Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, что мост Патона через Днепр был введен в эксплуатацию в 1953 году и был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая и монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева, которая соединяет центр города с крупными левобережными жилмассивами.

Реконструировали его только один раз — в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе Киевская городская государственная анонсировала реконструкцию моста Патона совместно с Институтом электросварки им. Патона. Сооружение нуждается в капитальном ремонте из-за необратимых процессов коррозии в результате длительной эксплуатации на металлоконструкциях и металлических поперечных балках.

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