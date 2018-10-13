Названо место проведения Всеукраинского объединительного собора

Украина

Всеукраинский церковный собор, на котором изберут предстоятеля единой поместной украинской церкви, может пройти в соборе Святой Софии. Об этом заявил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря в эфире «5 канала».

«Наиболее логичным местом, где может пройти объединительный собор, является собор Святой Софии в Киеве как главная историческая митрополичья предстоятельская кафедра для Киевской Церкви. А когда — это зависит от нас. Мы все будем делать для того, чтобы это произошло как можно быстрее. Хотелось бы, чтобы уже до следующего заседания Священного Синода и Константинопольского патриархата, которое пройдет во второй половине ноября, мы уже могли бы прийти с добрыми плодами нашей домашней работы»,— сказал он.

По словам Зори, все те иерархи УПЦ МП, которые подписали обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею, должны принять участие в соборе. В то же время, пресс-секретарь УПЦ КП добавил: «Решение добровольное, поэтому точное количество иерархов станет известно лишь на самом соборе».

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украине, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украине является Константинополь. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета. Сообщалось, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В соборе в том числе примут участие иерархи УПЦ МП, подписавшие обращение ко Вселенскому патриарху Варфоломею.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, глава отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви в 2007—2009 годах Кирилл Говорун высказал мнение о том, что решение Константинопольского Синода не предоставило Украинской церкви автокефалию, а восстановило Киевскую митрополию в составе Константинопольского патриархата. Это не исключает автокефалию как следующий шаг. Более того, процедурно этот промежуточный этап делает следующий шаг более легитимным.

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