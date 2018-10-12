Рано радоваться: эксперт объяснил нюансы решения Вселенского патриархата по Томосу для Украины

Украина

Решение Константинопольского Синода не предоставило Украинской церкви автокефалию, а восстановило Киевскую митрополию в составе Константинопольского патриархата. Это не исключает автокефалию как следующий шаг. Более того, процедурно этот промежуточный этап делает следующий шаг более легитимным. Такое мнение высказал профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, глава отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви в 2007—2009 годах Кирилл Говорун в статье, опубликованной изданием «Новое время».

По словам богослова, отныне в храмах УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП должны начать поминать имя Константинопольского патриарха.

Он указывает на то, что из решения Константинопольского Синода не вытекает автоматическое признание иерархии Киевского патриархата или патриаршества Филарета.

«Следует ожидать отдельного решения Константинополя по поставленной им иерархии», — отмечает Говорун.

При этом, по словам ученого, в Киевской патриархии поспешили сообщить, что «все упомянутые решения Московского патриархата является не действительными и не действенными, потому что на «всеправославном уровне восстановлено каноническое признание иерархического сана и патриарха Филарета, и всего епископата, и духовенства Киевского патриархата. Так же подтверждена действительность и действенность всех совершенных ими таинств».

Ученый также обращает внимание на то, что Вселенский патриархат восстановил в Украине не одну, а две свои параллельные структуры.

«Первая — это Киевская митрополия, входившая в состав Константинополя до 1686 года, а затем „по икономии“ ее передали под управление Москвы. Возникает закономерный вопрос: какая из существующих в Украине церквей ближайшая к этой митрополии?», — пишет богослов.

И сам же дает ответ — это УПЦ Московского патриархата. Она является канонической и действительно находится под руководством Москвы. Он считает, что именно «УПЦ МП имеет шанс, признав факт возвращения в Константинополь, стать основой поместной церкви в Украине».

«А вторая структура — это Константинопольская ставропигия. Она должна подчиняться Вселенскому патриарху через голову Киевского митрополита. В этом смысле ставропигия — это не начало восстановления митрополии, как уже прокомментировали, а параллельный этому процесс», — резюмирует Говорун.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата снял анафему с патриарха УПЦ (КП) Филарета и митрополита Макария (Украинская автокефальная православная церковь) . Также Синод возобновил деятельность УПЦ КП и признал незаконным аннексию Киевской митрополии в 1686 году. Синод официально утвердил, что церковью-матерью Украины является Константинополь. Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех православных церквей. Вместе с тем в УПЦ Московского патриархата отказываются от объединения с другими православными церквями Украины.

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