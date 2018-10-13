Путин экстренно созвал совещание из-за Томоса для Украины

Мир

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня и международная проблематика, говорится в сообщении на сайте главы РФ.

«Участники совещания обменялись также мнениями о положении Русской православной церкви в Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения приступить к предоставлению автокефалии церкви Украины, отмене грамоты 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве», — сказано в сообщении.

О чем шла речь на совещании, можно сделать вывод по высказыванию «говорящих усов» Путина — его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Накануне при общении с представителями СМИ он заявил, что в связи решением Синода Вселенского патриархата предоставить Украинской церкви автокефалию, Россия уже готова к «защите» русскоязычных в Украине, однако пообещала не вмешиваться в церковные дела.

«Православие является одной из религий, которая исповедуется в РФ, то, конечно, все, что происходит в мире православия, является темой повышенного внимания со стороны государства, но о вмешательстве государства в эти процессы речи идти не может», — пообещал Песков.

Также он отметил, что Россия готова «политико-дипломатическим путем» защитить православных россиян в Украине, если будут против них какие-то провокации.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской поместной церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса, а получит его Украинская церковь после завершения процесса объединения.

В свою очередь святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет подтвердил, что получение Томоса будет после объединения церквей в Украине. По его словам, УПЦ должна выполнить несколько условий Вселенского патриархата. Он отметил, что для создания единой православной церкви в Украине «нужно объединиться трем церквям в одну», и только тогда будет получена автокефалия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря заявил о том, что Украинская церковь может получить томос уже в ноябре. Он также заявил, что пришло время переходить к следующему этапу, когда надо собирать собор для объединения поместных православных церквей в Украине. Наиболее вероятным местом проведения объединительного собора он назвал Святую Софию.

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