- 12:22 Трагедия в Гималаях: снежная буря убила девятерых альпинистов и их проводников
- 12:21 «Танці з зірками» для меня — как своеобразный наркотик, — Екатерина Кухар
- 12:16 25 радаров на всю Украину: как на практике полиция борется с лихачами на дорогах
- 11:51 Аваков предупредил руководителей Киевского и Московского патриархатов о недопустимости провокаций
- 11:13 18-летняя Даяна Ястремская – в финале турнира в Гонконге!
- 11:03 Интенсивность взрывов уменьшилась: что сейчас происходит на складах под Ичней
- 10:26 За фигуранта "дела Мартыненко" назначили залог в 2,5 млн гривен
- 10:06 Туристическая афера: десятки киевлян приобрели дорогие туры, но так никуда и не улетели
- 9:54 Олег Винник впервые показал родной дом и семью
- 9:52 Порошенко — митрополиту Макарию: "Мы движемся в очень правильном направлении"
Интенсивность взрывов уменьшилась: что сейчас происходит на складах под Ичней
Число взрывов на складах боеприпасов в Ичне Черниговской области уменьшилось. Об этом сообщает сайт Минобороны Украины.
«Сейчас на территории арсенала работает аэроразведка, пожарные танки, инженерная и специальная техника Вооруженных сил Украины, привлечена спецтехника ГСЧС Украины», — сообщили в ведомстве.
Также 15 групп разминирования ВСУ продолжают очищать техническую территорию арсенала от остатков снарядов.
Как писали «ФАКТЫ», 12 октября стало известно, что из-за усиления ветра на территории склада с боеприпасами вблизи Ични увеличилось количество взрывов.
9 октября 2018 примерно в 3:30 на 6-м арсенале в районе города Ичня прогремел первый взрыв, произошла детонация на складах боеприпасов Вооруженных сил Украины. Спасатели эвакуировали более 12 000 жителей Ични и ближайших населенных пунктов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»