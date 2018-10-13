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Происшествия

Интенсивность взрывов уменьшилась: что сейчас происходит на складах под Ичней

11:03 13 октября 2018   82
Арсеналы под Ичней
Инф. «ФАКТОВ»

Число взрывов на складах боеприпасов в Ичне Черниговской области уменьшилось. Об этом сообщает сайт Минобороны Украины.

«Сейчас на территории арсенала работает аэроразведка, пожарные танки, инженерная и специальная техника Вооруженных сил Украины, привлечена спецтехника ГСЧС Украины», — сообщили в ведомстве.

Также 15 групп разминирования ВСУ продолжают очищать техническую территорию арсенала от остатков снарядов.

Как писали «ФАКТЫ», 12 октября стало известно, что из-за усиления ветра на территории склада с боеприпасами вблизи Ични увеличилось количество взрывов.

9 октября 2018 примерно в 3:30 на 6-м арсенале в районе города Ичня прогремел первый взрыв, произошла детонация на складах боеприпасов Вооруженных сил Украины. Спасатели эвакуировали более 12 000 жителей Ични и ближайших населенных пунктов.

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