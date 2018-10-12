Украина

Виноват ветер: военные объяснили, почему участились взрывы под Ичней

Взрывы на складах боеприпасов под Ичней в Черниговской области участились из-за сильного ветра. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Украины.

«В связи с усилением ветра наблюдается раздувание очагов тления на технической территории, в результате чего несколько возросла интенсивность взрывов остатков боеприпасов, разбросанных на территории арсенала», — говорится в сообщении.

Так, на технической территории продолжают работать пожарные танки, инженерные машины и пожарная техника. Авиация ГСЧС осуществила 14 сбросов воды на очаги тления.

По информации Минобороны, на данный момент 15 групп разминирования осуществляют очистку административной территории арсенала. В населенных пунктах вблизи арсенала продолжают работать 21 пиротехническая группа от ГСЧС Украины с целью очистки местности, дорог и подъездных путей от остатков взрывоопасных предметов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне взрывов под Ичней в нескольких населенных пунктах Черниговской области, а также на приграничных российских территориях не работали практически все мобильные системы связи. Украинские пограничники зафиксировали в районе населенного пункта Климово спецтехнику, которая могла перевозить беспилотники. По одной из версий, склад подорвали.

Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что, вероятно, для подрыва арсенала была произведена закладка боеприпасов.

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