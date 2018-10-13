Аваков предупредил руководителей Киевского и Московского патриархатов о недопустимости провокаций

Общество

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился со ставленником московского патриарха в Украине митрополитом Онуфрием и епископом Украинской православной церкви Евстратием (Зоря). Об этом написал в Facebook народный депутат Украины Антон Геращенко.

Представитель патриарха Кирилла митрополит Онуфрий заявил, что не видит причин для кровопролития, кроме случаев незаконных попыток захвата собственности религиозных общин УПЦ МП.

В свою очередь, архиепископ Евстратий Зоря озвучил позицию Украинской православной церкви Киевского патриархата по недопущению какого-либо насилия в церковных спорах. Он, в частности, напомнил о том, что, когда в феврале 2014 года с Майдана пришли тысячи митингующих, откликнувшихся на призыв идти в Киево-Печерскую лавру, именно иерархи УПЦ КП владыка Епифаний и владыка Агапит лично приехали к лавре и убедили митингующих не совершать насильственные действия и не заходить на территорию заповедника.

Как писали «ФАКТЫ», 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по предоставлению Украинской поместной церкви томоса на автокефалию. Согласно решению, Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса, а получит его Украинская церковь после завершения процесса объединения.

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