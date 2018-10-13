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Боеспособная армия — это иммунитет от давления извне и пятой колонны внутри, — Порошенко
Украинская армия способна защитить Украину от агрессора, мощного внешнего давления и пятой колонны внутри страны. Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на церемонии посвящения в курсанты нового пополнения Херсонской государственной морской академии.
«Боеспособная армия — один из весомых факторов, позволяющих нам вести действительно суверенную политику, политику независимости», — сказал он, сообщает Укринформ.
По его словам, европейский выбор украинцам приходится защищать высокой цене. Он заверил, что Украина, наконец, имеет армию, способную остановить агрессора.
Порошенко подчеркнул, что украинская армия — это армия, локализовавшая конфликт и являющаяся «залогом возврата политико-дипломатическим путем Донбасса в Украину и Украины на Донбасс».
Также Порошенко добавил, что построение сильной армии — обязанность перед грядущими поколениями украинцев, поскольку она, по его словам, является ключевым элементом создания государства.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Порошенко подписал указ № 320/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».
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