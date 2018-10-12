Политика

В Украине определились с ответом на агрессивные действия Путина в Азовском море

Решение Совета национальной безопасности Украины о контрмерах против агрессивного поведения России в Азовском море вступило в силу. Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

Как сообщает сайт президента, указом вводится в действие решение СНБОУ от 12 октября 2018 года «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе». Контроль за его выполнением положили на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Меры приняты из-за того, что Россия злоупотребляет положениями международных договоров о сотрудничестве в акватории Азовского моря и Керченском проливе. Действия РФ направлены на ограничение рыбного промысла Украины.

Так, Россия развернула незаконную хозяйственную деятельность и добычу полезных ископаемых на оккупированных территориях, в том числе на шельфах Черного и Азовского морей и браконьерский вылов морепродуктов в украинской экономической зоне.

Также Россия создает военную группировку вблизи украинских границ и активизировала деятельность своих спецслужб против Украины. СНБО поручил Кабинету министров подготовить претензии Украины к Российской Федерации. Кроме того, СНБО выделило месяц для того, чтобы проанализировать последствия действий РФ в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Еще два распоряжения СНБО, которые поддержал подписью Порошенко, были тайными. Министерству иностранных дел СНБО дала три тайных поручения.

Также МИД должен обнародовать, сообщив секретариат Организации Объединенных Наций и Россию, определенную линию государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами в Азовском море, Керченском проливе и Черном море.

Как писали «ФАКТЫ», ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные готовят широкомасштабные учения в Азовском море в ответ на российские военные маневры.

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