- 18:54 Как распознать приступ аппендицита и можно ли обойтись без операции, — объясняет врач
- 18:39 Лилия Подкопаева: "Для меня Россия — агрессор, а Донецк был, есть и будет Украиной"
- 18:30 Футбол на ТВ: где смотреть матч Лиги наций Хорватия — Англия
- 18:20 Рано радоваться: эксперт объяснил нюансы решения Вселенского патриархата по Томосу для Украины
- 18:19 В Украине определились с ответом на агрессивные действия Путина в Азовском море
- 17:22 Где в Киеве ограничат движение транспорта в День защитника Украины (список улиц)
- 17:19 "Дело Мартыненко": задержан еще один подозреваемый
- 16:56 Тимошенко рассказала, как можно обеспечить украинцев доступным жильем
- 16:46 Скоро будет горячая вода: Киев наконец получил газ от "Нафтогаза"
- 16:32 Конституционный суд против Минфина: принято важное решение по доступу к персональным данным
В Украине определились с ответом на агрессивные действия Путина в Азовском море
Решение Совета национальной безопасности Украины о контрмерах против агрессивного поведения России в Азовском море вступило в силу. Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ.
Как сообщает сайт президента, указом вводится в действие решение СНБОУ от 12 октября 2018 года «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе». Контроль за его выполнением положили на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Меры приняты из-за того, что Россия злоупотребляет положениями международных договоров о сотрудничестве в акватории Азовского моря и Керченском проливе. Действия РФ направлены на ограничение рыбного промысла Украины.
Так, Россия развернула незаконную хозяйственную деятельность и добычу полезных ископаемых на оккупированных территориях, в том числе на шельфах Черного и Азовского морей и браконьерский вылов морепродуктов в украинской экономической зоне.
Также Россия создает военную группировку вблизи украинских границ и активизировала деятельность своих спецслужб против Украины. СНБО поручил Кабинету министров подготовить претензии Украины к Российской Федерации. Кроме того, СНБО выделило месяц для того, чтобы проанализировать последствия действий РФ в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Еще два распоряжения СНБО, которые поддержал подписью Порошенко, были тайными. Министерству иностранных дел СНБО дала три тайных поручения.
Также МИД должен обнародовать, сообщив секретариат Организации Объединенных Наций и Россию, определенную линию государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами в Азовском море, Керченском проливе и Черном море.
Как писали «ФАКТЫ», ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные готовят широкомасштабные учения в Азовском море в ответ на российские военные маневры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.