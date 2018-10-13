- 22:50 Робот София хотела бы видеть президентом Украины робота
- 22:20 Известные украинцы написали письмо "московскому шайтану"
- 22:02 Меган Маркл и принц Гарри устроили ссору на публике — в сеть попало видео
- 21:40 В Харькове задержали каннибалов, пытавшихся съесть гаишника
- 21:05 Американский журналист записал на свои "умные" часы, как его пытали и убили в Стамбуле
- 20:50 Ко Дню защитника Украины оккупированный Донецк оклеили проукраинскими листовками
- 20:20 "I'll be back": Арнольд Шварцнеггер был в восторге от Киева
- 19:54 Националисты указали памятник в Киеве, который намерены осквернить 14 октября
- 19:35 В Киеве уточнили дату включения отопления
- 19:06 Сахарный диабет второго типа можно победить: врачи рассказали, как это сделать
Известные украинцы написали письмо "московскому шайтану" (видео)
Ко дню защитника Украины известные украинцы подготовили необычный подарок воинам. Актеры, спортсмены, музыканты записали юмористический видеоролик, где они пишут письмо «московскому шайтану».
В ролике воссоздан сюжет известной картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Адресата своего письма авторы называют «Царь московский Владимир Настамнет».
В ролике снялись Сашко Лирник, Сергей Фоменко («Мандри»), Виктор Бронюк («ТІК»), Александр Ярмола («Гайдамаки»), Олег Собчук («Скай»), Мирослав Кувалдин («The Вйо»), тренер и ведущий Василий Вирастюк. Также в мини-фильме появляются Анна Заклецкая и ансамбль «Зернятко», ветераны АТО. Съемки велись под Киевом в парке «Киевская Русь».
Как и авторы письма султану, герои ролика подчеркивают, что вражеского войска не боятся и готовы дать ему достойный отпор. «Землею і водою будем битися з тобою», — обещают они.
Напомним, 14 октября отмечается День защитника Украины. С 2015 года этот день является государственным праздником, а также нерабочим днем. В этом году к торжественной дате Минобороны вводит новую традицию.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...