Известные украинцы написали письмо "московскому шайтану" (видео)

Украина

Ко дню защитника Украины известные украинцы подготовили необычный подарок воинам. Актеры, спортсмены, музыканты записали юмористический видеоролик, где они пишут письмо «московскому шайтану».

В ролике воссоздан сюжет известной картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Адресата своего письма авторы называют «Царь московский Владимир Настамнет».

В ролике снялись Сашко Лирник, Сергей Фоменко («Мандри»), Виктор Бронюк («ТІК»), Александр Ярмола («Гайдамаки»), Олег Собчук («Скай»), Мирослав Кувалдин («The Вйо»), тренер и ведущий Василий Вирастюк. Также в мини-фильме появляются Анна Заклецкая и ансамбль «Зернятко», ветераны АТО. Съемки велись под Киевом в парке «Киевская Русь».



Как и авторы письма султану, герои ролика подчеркивают, что вражеского войска не боятся и готовы дать ему достойный отпор. «Землею і водою будем битися з тобою», — обещают они.

Напомним, 14 октября отмечается День защитника Украины. С 2015 года этот день является государственным праздником, а также нерабочим днем. В этом году к торжественной дате Минобороны вводит новую традицию.

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