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В Украине появилась первая женщина-генерал среди военных
В сентябре 2018 года был принят закон о возможности украинских женщин-военных становиться генералами. Теперь теория сменилась практикой: 13 октября президентским указом было присвоено звание генерал-майора Людмиле Шугалей — начальнику Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины.
«Первая женщина-генерал среди военных… Указом президента Украины Людмиле присвоено очередное звание генерал-майор. Еще в прошлом году об этом никто не мечтал, а если говорили, то как о теории. Сегодня это уже норма», — прокомментировал указ вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
Напомним, в МВД первая женщина-генерал появилась в 2004 году. Генералом милиции стала Татьяна Подашевская, на то время — руководитель Департамента по связям с общественностью МВД Украины.
Новый закон о гендерном равенстве в армии открывает новые возможности для женщин-военных. Это касается условий заключения контракта и прохождения военных сборов. Закон отменяет ранее существовавшие необоснованные ограничения.
По официальным данным, в Вооруженных силах Украины несут службу около трех тысяч женщин-офицеров. В этом году подразделение женщин-военнослужащих впервые приняло участие в военном параде.
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