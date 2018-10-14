Массовое отравление водой на оккупированном Донбассе: число пострадавших растет

Украина

В оккупированной части Донецкой области жители продолжают попадать в больницы из-за отравления водой. За последнюю неделю число отравившихся достигло 230. У всех проявились симптомы интоксикации: пациенты жаловались на повышение температуры, тошноту и расстройство желудка. О новых случаях заболевания рассказал правозащитник Павел Лисянский, представитель украинского омбудсмена.

Среди отравившихся водой большая часть пострадавших — дети. Особенно массовым было отравление водопроводной водой в военном лицее Донецка. Среди лицеистов пострадали 104 человека. При этом оккупационная администрация требовала от родителей учеников не обращаться в больницы и лечить отравление дома.

По словам Лисянского, после резонансного отравления водой в Макеевке оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы замолчать похожие случаи в Донецке. Тем временем жалобы на качество водопроводной воды уже поступают и из других населенных пунктов. Жители Докучаевска жалуются, что вода имеет стойкий запах плесени или дуста.

Напомним, на оккупированных территориях связывают недостаточную очистку воды с дефицитом химреагентов и повреждением сетей в ходе боевых действий. Во многих домах вода имеет стойкий запах, который описывают как запах плесени и лекарств.

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