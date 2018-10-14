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Боевики на Донбассе применили странные дымящиеся боеприпасы
Российские оккупационные войска применили на Донбассе странные боеприпасы: осколки 120-миллиметровых мин более двух суток выделяют дым с запахом карбида.
Новые мины применялись боевиками при обстреле Авдеевской промзоны. Украинские бойцы — защитники Авдеевки подозревают, что против них могут применять запрещенное вооружение — с фосфором или ему подобными соединениями в составе. Об этом сообщает ТСН.
Вещество, которым были обработаны боеприпасы боевиков, пока идентифицировать не удалось. Известно, что химическое соединение шипит и воспламеняется при попадании солнечного света. Пока что до выяснения боеприпасы были разложены возле укреплений.
Напомним, ранее российские оккупанты применили фосфорные мины по украинским защитникам Новоселовки. Остатки боеприпаса продолжали гореть даже через три дня после обстрела.
Применение фосфорных боеприпасов прямо запрещено международной конвенцией 1983 года. Россия хоть и подписала конвенцию, но так и не утилизировала миллионы единиц боеприпасов такого типа на военных складах.
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