В Украине сделали важное разъяснение по приостановке пенсионных выплат переселенцам

Украина

С мая 2018 года многие пенсионеры-вынужденные переселенцы испытывают проблемы с получением выплат. Началось это после выхода постановления Кабмина о том, что при выплате им пенсий учитываются сроки пребывания на мирной и на оккупированной территории. Пересечение линии разграничения фиксирует система электронного учета Госпогранслужбы «Аркан». Но, как выяснилось, данные этого реестра не всегда корректны.

«На протяжении мая-августа 2018 года наша гуманитарная миссия получала многочисленные обращения от пострадавших пенсионеров-вынужденных переселенцев, многие из которых с 2014-го или 2015 года ни разу (!) не выезжали на не подконтрольную территорию, — рассказал глава гуманитарной миссии „Пролиска“ Евгений Каплин. — Среди них были и парализованные люди».

Евгений Каплин направил в Госпогранслужбу Украины обращение по поводу нарушения прав пенсионеров-вынужденных переселенцев. И получил четкий ответ: данные только лишь электронного реестра являются недостаточным основанием для приостановки пенсионных выплат. Об этом глава гуманитарной миссии сообщил на своей странице в «Фейсбуке», процитировав разъяснение Госпогранслужбы: «Механизм принятия решений о приостановке социальных выплат на основании информации, полученной только от Государственной пограничной службы (базы „Аркан“) не отвечает требованиям порядка, утвержденного постановлением правительства № 365. Представители, в том числе Министерства социальной политики и Пенсионного фонда, пришли к соглашению, что информация из системы „Аркан“ не является достаточной для приостановки выплат пенсий внутренне перемещенным лицам».

«Копии обращения я направил в адрес центральных органов исполнительной власти и Уполномоченного по правам человека в Украине, — рассказал „ФАКТАМ“ Евгений Каплин. -

Ответ получен пока только от Госпогранслужбы Украины. Но с моей точки зрения это уже — победа. Нас услышали».



Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали: в число тех, кому были приостановлены выплаты со ссылкой на данные системы «Аркан», попали известные люди — герои наших публикаций. Например, военный пенсионер-вынужденный переселенец из Крыма, экс-спикер АТО Владислав Селезнев. А также ученный ученный-религиовед с мировым именем Игорь Козловский, который провел два года в плену у боевиков и освободился лишь 27 декабря 2017 года. Оба были лишены выплат на основании данных о пересечении Государственной границы Украины, после того как побывали с краткосрочными визитами за рубежом.

Между тем пенсионер — вынужденный переселенец, ошибочно лишенный выплат, тратит на их восстановление как минимум два месяца. «ФАКТЫ» ранее писали: от тех переселенцев, кому были приостановлена выплата пенсии, требовали заново собирать документы, готовиться к проверке по месту проживания, или же — обращаться в суд.

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