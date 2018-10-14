Украина

День защитника Украины: лучшие открытки и поздравления с праздником

14 октября в Украине несколько торжественных дат. Кроме христианского праздника Покрова Пресвятой Богородицы и любимого в народе праздника украинского казачества, 14 октября внесен в календарь как День защитника Украины. Это установлено указом президента от 2015 года.

Украинцев просят не забывать, что День защитника — это не обязательно «мужской праздник». Только в составе Вооруженных Сил Украины насчитывается 55 тысяч женщин-военнослужащих. Кроме военных, с праздником будет уместно поздравить волонтеров и всех, кто помогает украинским бойцам на Донбассе.

Также к праздничному дню «ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления в стихах.

Героям країни,

Воїнам світла,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком ні «Градом»

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати —

Низький вам уклін,

І велика подяка!

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий ворог не зазіхав.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки —

Низький уклін і тричі «Слава!»,

Українські захисники!

Напомним, в этом году в День защитника Украины Министерство обороны ввело новую традицию, а в украинской армии закреплено новое воинское приветствие.

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