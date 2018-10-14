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Украина

День защитника Украины: лучшие открытки и поздравления с праздником

9:58 14 октября 2018   87
день защитника
Инф. «ФАКТОВ»

14 октября в Украине несколько торжественных дат. Кроме христианского праздника Покрова Пресвятой Богородицы и любимого в народе праздника украинского казачества, 14 октября внесен в календарь как День защитника Украины. Это установлено указом президента от 2015 года.

Украинцев просят не забывать, что День защитника — это не обязательно «мужской праздник». Только в составе Вооруженных Сил Украины насчитывается 55 тысяч женщин-военнослужащих. Кроме военных, с праздником будет уместно поздравить волонтеров и всех, кто помогает украинским бойцам на Донбассе.

открытка

открытка

открытка

открытка

Также к праздничному дню «ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления в стихах.

открытка

Героям країни,
Воїнам світла,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком ні «Градом»
Вас не залякати.
Всім тим що життя
Не шкодують віддати —
Низький вам уклін,
І велика подяка!

Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий ворог не зазіхав.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних козаків!

За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки —
Низький уклін і тричі «Слава!»,
Українські захисники!

Напомним, в этом году в День защитника Украины Министерство обороны ввело новую традицию, а в украинской армии закреплено новое воинское приветствие.

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