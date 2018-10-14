Сколько украинцев поддерживает празднование Дня защитника: названы цифры

Украина

Новый государственный праздник — День защитника Украины — пришелся по душе самым разным категориям людей: в селах и городах, мужчинам и женщинам, жителям востока и запада. Наибольшим успехом в Украине считают тот факт, что торжественную дату удалось избавить от гендерных стереотипов и статуса «праздник для мальчиков».

«Уже больше не будут поздравлять с праздником, только потому что мальчик. Надо быть защитником», — заявил президент Петр Порошенко по случаю торжественной даты и напомнил о 55 тысячах женщин в рядах Вооруженных Сил.

Согласно последним социологическим опросам, появление нового праздника поддерживают 64% граждан. Среди женщин новая торжественная дата оказалась даже популярнее, чем в мужской аудитории (64% против 61%). В селах и городах поддержка Дня защитника приблизительно равная (65% и 61%), а с наибольшим энтузиазмом праздник восприняли в западных регионах (84%). Что касается возраста респондентов, то поддержали День защитника люди всех возрастных категорий, но больше всего симпатиков нашлось среди лиц старше 51 года. Опрос проводился в сентябре-октябре социологической группой «Рейтинг».

В своем поздравлении к празднику Порошенко обратил внимание, что в День защитника Украины можно поздравлять не только военнослужащих и ветеранов. «Это праздник, который напрямую связан с современными героями, с участниками боевых действий за независимость государства… С добровольцами, волонтерами, медиками, работниками оборонных предприятий, священниками-капелланами», — перечислил глава государства.

Напомним, новый государственный праздник был введен в 2014 году, а с 2015 года День защитника Украины стал выходным днем.

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