Боевики обстреляли тюрьму в Горловке, погиб заключенный

Украина

Трагедия случилась 14 октября в 11:35.

О ЧП сообщил в соцсетях так называемый «мэр» оккупированного города Иван Приходько: «К сожалению, получивший сегодня ранение Санин Владислав Сергеевич, 1991 г. р., уроженец Константиновки, заключенный ИК 57, скончался».

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Оказывается, боевики совершали очередной провокационный обстрел. На сей раз под огонь террористов попал поселок шахты № 6.7, где расположена исправительная колония. Один из снарядов угодил в здание, где находились отбывающие срок люди.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что российские оккупационные войска применили на Донбассе странные боеприпасы: осколки 120-миллиметровых мин более двух суток выделяют дым с запахом карбида.

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