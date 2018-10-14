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Боевики обстреляли тюрьму в Горловке, погиб заключенный
Трагедия случилась 14 октября в 11:35.
О ЧП сообщил в соцсетях так называемый «мэр» оккупированного города Иван Приходько: «К сожалению, получивший сегодня ранение Санин Владислав Сергеевич, 1991 г. р., уроженец Константиновки, заключенный ИК 57, скончался».
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Оказывается, боевики совершали очередной провокационный обстрел. На сей раз под огонь террористов попал поселок шахты № 6.7, где расположена исправительная колония. Один из снарядов угодил в здание, где находились отбывающие срок люди.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что российские оккупационные войска применили на Донбассе странные боеприпасы: осколки 120-миллиметровых мин более двух суток выделяют дым с запахом карбида.
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Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...