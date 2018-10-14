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На оккупированной Луганщине в результате обстрела боевиков погибли мать и дочь
Трагедия случилась 13 октября в 17:45 в селе Марьевка.
Погибли мать и дочь, 1971 и 2001 года рождения, проживавшие на улице Почтовой, 26.
Женщина получила осколочное ранение левой стороны грудной клетки с повреждением внутренних органов, осколочное рваное ранение левого бедра с повреждением кровеносных сосудов, у девочки открытая черепно-мозговая травма, осколочные рваные ранения обоих бедер с повреждение кровеносных сосудов.
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Как всегда, боевики обвинили во всем ВСУ, хотя жители оккупированной Луганщины свидетельствуют, что «школьное перемирие» постоянно нарушают именно террористы. А потом цинично выражают соболезнования, которые тиражируют пропагандистские кремлевские и сепаратистские СМИ.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на оккупированном Донбассе вблизи границы с Россией засекли зенитную установку.
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