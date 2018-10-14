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Разоблачитель отравителей Скрипаля пообещал российской разведке новые провалы
Независимый российский военный журналист-расследователь, бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, уехавший из России после публикаций об отравлении экс-агента Сергея Скрипаля в Солсбери, анонсировал новый цикл материалов о международной сети агентов ГРУ. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Еспресо.TV».
По его словам, вместе с агентами ГРУ Мишкиным и Чепигой он вычислил целую группу людей, которые одновременно с ними приехали в Москву, где получили новые документы.
«Сейчас я их обнаружил во многих странах мира — под прикрытием в посольствах, в каких-то торговых представительствах», — рассказал журналист.
По словам Канева, получать необходимую информацию ему помогают сами военные разведчики, с которыми он знаком еще с молодости, и которые не поддерживают режим Путина.
Журналист также признался, что после своей вынужденной эмиграции у него в России остались родители, однако он их «проинструктировал», как вести себя во время обыска.
Напомним, спецслужбы Великобритании обнародовали фото и имена лиц, подозреваемых в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, под которыми россияне въехали в страну. После этого они появились в эфире пропагандистского телеканала Russia Today, рассказав, что в Солсбери ездили «как туристы», чтобы посмотреть на знаменитый собор.
Тем не менее впоследствии появились доказательства того, что подозреваемые в отравлении Скрипачей россияне на самом деле являются сотрудниками ГРУ, а их настоящие имена Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
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