Разоблачитель отравителей Скрипаля пообещал российской разведке новые провалы

Мир

Независимый российский военный журналист-расследователь, бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, уехавший из России после публикаций об отравлении экс-агента Сергея Скрипаля в Солсбери, анонсировал новый цикл материалов о международной сети агентов ГРУ. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Еспресо.TV».

По его словам, вместе с агентами ГРУ Мишкиным и Чепигой он вычислил целую группу людей, которые одновременно с ними приехали в Москву, где получили новые документы.

«Сейчас я их обнаружил во многих странах мира — под прикрытием в посольствах, в каких-то торговых представительствах», — рассказал журналист.

По словам Канева, получать необходимую информацию ему помогают сами военные разведчики, с которыми он знаком еще с молодости, и которые не поддерживают режим Путина.

Журналист также признался, что после своей вынужденной эмиграции у него в России остались родители, однако он их «проинструктировал», как вести себя во время обыска.

Напомним, спецслужбы Великобритании обнародовали фото и имена лиц, подозреваемых в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, под которыми россияне въехали в страну. После этого они появились в эфире пропагандистского телеканала Russia Today, рассказав, что в Солсбери ездили «как туристы», чтобы посмотреть на знаменитый собор.

Тем не менее впоследствии появились доказательства того, что подозреваемые в отравлении Скрипачей россияне на самом деле являются сотрудниками ГРУ, а их настоящие имена Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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