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В сети рассказали о новом способе аферы с автомобилями в Киеве
В сети предупредили о новом способе мошенничества с автомобилями. Пострадавший киевлянин выложил в паблике dtp.kiev.ua фото своего авто, которое было заблокировано неизвестными с целью получения «выкупа».
В ответ ему стали поступать советы, что делать, однако большинство из них советует не платить вымогателям, а решить проблему самостоятельно или с помощью СТО.
«Кто-то, решил подарить замок… по-другому это назвать сложно… Идти на поводу, значит, поддержать горе бизнесмена…», — написал Alex Bogus.
«Самый дебильный развод, еще и на стоимость замка попадос, в 99% номера снимают. Да и дешевые китайские замки открываются элементарно, без всяких болгарок и болторезов», — вторит ему Владимир Каран.
А Тося Корж советует водителю осмотреться — ведь ключ от замка может находиться рядом, возле авто.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» предупреждали о мошенниках, рассылающих на телефоны пострадавших сообщения о выигрыше авто.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».