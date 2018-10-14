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Полиция Киева подтвердила масштабные задержания у стен Киево-Печерской Лавры
В Киеве правоохранители подтвердили доставку в отделения полиции около 100 человек, находившихся на территории Киево-Печерской Лавры с неизвестной целью. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.
По словам начальника столичного управления полиции Андрея Крищенко, всех их доставили в управление полиции для установления личных данных и профилактической беседы.
Он напомнил, что накануне празднования была проведена профилактическая работа с организаторами и участниками массовых мероприятий, которым
«Полиция не нуждается в помощи посторонних лиц, если они не являются членами общественных формирований по охране общественного порядка, должным образом зарегистрированы. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить порядок на территории города», — заявил главный полицейский столицы.
Он также констатировал, что в целом запланированные мероприятия в столице 14 октября прошли без грубых нарушений правопорядка.
Напомним, 14 октября в Киеве прошло несколько массовых мероприятий, начиная с коллективного молебна до Марша националистов.
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