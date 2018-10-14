Новые проблемы крымчан: жители Симферополя жалуются на воду с плесенью

Украина

Жители Симферополя в аннексированном Крыму начали жаловаться на плохое качество водопроводной воды, которая уже месяц имеет гнилостный запах. Об этом сообщает телерадиокомпания «Крым».

В подконтрольном оккупантам предприятии «Вода Крыма» проблемы с качеством воды подтверждают, но заявляют, что такая вода опасности для здоровья людей не представляет.

«Мы с уверенностью можем сказать, что вода полностью соответствует СанПину и абсолютно безопасна для здоровья крымчан», — заявила инженер-химик лаборатории «Вода Крыма» Ирина Тодорова.

По ее словам, необычный привкус питьевой воды связан с ростом фитопланктона — водоросли, которая в малых количествах не несет никакой опасности для здоровья людей.

Напомним, Крым получает только воду из местных ресурсов после того, как весной 2014 года Киев прекратил подачу воды из Днепра на полуостров. Отсутствие достаточного количества воды уже привело к масштабной экологической катастрофе на севере Крыма, где начал испаряться кислотный накопитель завода «Крымский титан».



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