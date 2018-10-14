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Боевые части на Азове: нардеп рассказал о тайном решении СНБО (видео)
Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны, депутат от БПП Иван Винник заявил о том, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о неотложных мерах безопасности в Черном и Азовском морях предусматривает развертывание боевых частей на Азовском побережье. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».
«Это решение в принципе тайное, но если говорить о направлениях, то речь идет о развертывании соответствующих боевых частей на побережье Азовского моря, которые бы четко могли <…> дать надлежащий отпор любой попытки агрессии, которые могут случиться с Азовского моря», — сказал Винник.
Он напомнил, что Азовское море, на основании договора о совместном использовании, является морем двух стран — России и Украины.
«Соответственно, положения международного права несколько ограничены по отношению к этой акватории. Поэтому Украина с учетом тех правоотношений, обязана принимать соответствующие меры для защиты наших территорий»,— подчеркнул Винник.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 12 октября президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие частично тайное решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».
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