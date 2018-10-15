Украина

В США заявили о том, что Томос возможен к концу года (видео)

Вселенский Патриархат в Константинополе может принять решение о предоставлении Украине Томоса уже к концу 2018 года. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил архимандрит Кирилл (Говорун), профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, директор Института Хаффингтон Кирилл Говорун, бывший глава Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви.

«Параллельно с Собором украинских православных церквей в Константинополе будет продолжаться процесс предоставления Томоса. Следующим шагом Константинополя должно быть заседание Священного Синода, на котором будет рассмотрен вопрос о Томосе», — считает он.

По словам архимандрита, решение Синода можно ожидать в конце года, хотя в отличие от процесса в Украине, который может быть гибким, константинопольский процесс таковым не является.

«Он зависит от многих факторов в том числе — реакции других церквей. Но есть надежда, что уже к концу года Константинополь примет окончательное решение, которого от него ждут», — полагает архимандрит.

Кирилл отметил, что согласно решению Синода, именно православная церковь Московского патриархата в Украине имеет наибольшее право воспользоваться решением Константинопольского патриархата.

«В status quo перед решением Константинополя от 1686 года, к которому нынешнее решение Синода, вернуло ситуацию, имело место следующее: существовала Киевская метрополия, которая была основана Константинопольским патриархатом и была подчинена ему. Константинополь позже передал ее в управление Москве. С тех пор она стала, по крайней мере административно, частью московской церковной администрации. Но теперь, когда Константинополь отменил свои решение от 1686 года, Украинская православная церковь Московского патриархата и является той метрополией, которая должна вернуться в Константинополь от подчинения Москве», — рассказал архимандрит.

При этом он заявил, что не ожидает от УПЦ МП того, что там начнут выполнять решение Синода.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Синод Вселенского патриархата удовлетворил прошение патриарха УПЦ (КП) Филарета и митрополита Макария (Украинская автокефальная православная церковь) о снятии анафемы. Также Синод возобновил деятельность УПЦ КП и признал незаконным аннексию Киевской митрополии в 1686 году. Синод официально утвердил, что церковью-матерью Украины является Константинополь. Это решение, по словам Патриарха Филарета, дает возможность объединиться с архиереями Московского патриархата. С этого момента архиереи всех трех церквей могут объединиться в одну церковь и получить Томос от Вселенского патриарха. Объединение должно проходить по доброй воле представителей всех церквей.

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