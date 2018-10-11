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- 19:02 Сначала единая церковь, потом — Томос: патриарх Филарет объяснил неожиданное решение Вселенского патриархата
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Сначала единая церковь, потом — Томос: патриарх Филарет объяснил неожиданное решение Вселенского патриархата
Синод Вселенского патриархата во главе с Константинопольским патриархом Варфоломеем в четверг, 11 октября, закончил свою работу. Об этом заявил патриарх УПЦ КП Филарет на пресс-конференции.
Синод Вселенского патриархата удовлетворил прошение патриарха УПЦ (КП) Филарета и митрополита Макария (Украинская автокефальная православная церковь) о снятии с анафемы. Также Синод возобновил деятельность УПЦ КП и признал незаконным аннексию Киевской митрополии в 1676 году. Синод официально утвердил, что церковью-матерью Украины является Константинополь.
«Это решение дает возможность объединиться с архиереями Московского патриархата. С этого момента архиереи всех трех церквей могут объединиться в одну церковь и получить Томос от Вселенского патриарха. Объединение должно проходить по доброй воле представителей всех церквей», — сказал Филарет.
По словам патриарха Филарета, Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.
Он отметил, что в ближайшее время должна в Украине образоваться единая церковь, которая затем может получить Томос от Константинополя.
О желании украинцев объединиться в единую церковь заявил один из экзархов, которые недавно был в Украине, архиепископ Даниил Памфилии из США.
«Думаю, что церкви в Украине готовы к объединению, готовы уже в течение 27 лет, если не нескольких веков. Когда это может произойти — трудно сказать», — цитирует архиепископа DW.
Издание также сообщает, что в кулуарах Синода появились слухи о том, что решение о Томосе для Украины Вселенский патриархат Константинополя примет только тогда, когда наступит «подходящее время». Об этом сказал митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис). Он намекнул на напряженность в отношениях между Константинополем и Москвой по украинскому вопросу.
«Мы не хотели бы создавать никаких новых проблем, однако с Божьей помощью будем делать так, чтобы все было мирно», — цитирует издание слова Арсения.
Отметим, следующее заседание Синода Вселенского патриархата состоится с 9 по 11 ноября.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 9 октября в Стамбуле проходило трехдневное заседание Синода Константинопольского (Вселенского) патриархата, на котором, как ожидалось, могли утвердить Томос на автокефалию Украинской православной церкви. Заседание проходило за закрытыми дверями.
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