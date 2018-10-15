- 10:12 «Перед отъездом у нас изъяли военные билеты»: откровенный рассказ срочника из РФ о командировке на Донбасс
- 10:00 В НАТО рассказали о новых вооруженных провокациях России
- 9:53 Еще один — на выход: соперник сборной Украины остался без главного тренера
- 9:52 Взрывы в Ичне: спасатели рассказали, в каких селах безопасно
- 9:45 Трамп заявил, что Путин "вероятно" причастен к отравлениям и убийствам
- 9:36 Из "рыбаков" в "аграрии": охранники Путина опять замаскировались
- 9:32 В Киеве пьяная беременная женщина пыталась украсть вещи из авто и напала на полицию
- 9:22 Рак порадует руководство, а для Весов звездный час еще впереди: гороскоп на неделю
- 9:17 "Ответ будет жестким": в РПЦ созвали синод в Минске по вопросу украинской церкви
- 9:10 Украина — Чехия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
На Донбассе обнаружена новая российская техника: подробности и фото
На Донбассе обнаружены новые доказательства российского военного присутствия — в частности, в оккупированной Макеевке зафиксировано появление спутниковой антенны системы связи Аурига-1,2 В, которая стоит на вооружении армии РФ с 2014 года.
Подтверждающие фото обнародовали расследователи лаборатории цифровой судебной экспертизы DFRLab.
Исследователи обнаружили две фотографии, на которых виден недавно созданный модуль спутниковой связи на не контролируемой правительством Украины территории Донбасса. Их разместил пользователь «ВКонтакте» с ником «Артем Донецк», который, судя по фото, участвовал в боях на Донбассе с украинскими военными на стороне боевиков. Наемник позирует на фоне зеленой спутниковой антенны, в которой и опознали часть системы Аурига-1,2 В.
Объединив изображения зданий и других ориентиров на заднем плане фотографий, исследователи определили, что на них изображено здание, используемое 11-тым мотострелковым полком боевиков «Восток», которое размещен в Макеевке.
Официально система Аурига-1,2 В никогда не экспортировалась в Украину и не использовалась ее вооруженными силами. В то же время в 2016 году ее обнаружили на вооружении российских военных в Сирии.
Расследователи полагают, что на Донбассе новую систему используют как безопасный способ связи с частями на передовой, либо же для связи с российскими военными.
Напомним, ранее в сети появилось доказательство применения Россией на Донбассе запрещенных противопехотных мин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!