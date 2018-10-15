На Донбассе обнаружена новая российская техника: подробности и фото

Украина

На Донбассе обнаружены новые доказательства российского военного присутствия — в частности, в оккупированной Макеевке зафиксировано появление спутниковой антенны системы связи Аурига-1,2 В, которая стоит на вооружении армии РФ с 2014 года.

Подтверждающие фото обнародовали расследователи лаборатории цифровой судебной экспертизы DFRLab.

Исследователи обнаружили две фотографии, на которых виден недавно созданный модуль спутниковой связи на не контролируемой правительством Украины территории Донбасса. Их разместил пользователь «ВКонтакте» с ником «Артем Донецк», который, судя по фото, участвовал в боях на Донбассе с украинскими военными на стороне боевиков. Наемник позирует на фоне зеленой спутниковой антенны, в которой и опознали часть системы Аурига-1,2 В.

Объединив изображения зданий и других ориентиров на заднем плане фотографий, исследователи определили, что на них изображено здание, используемое 11-тым мотострелковым полком боевиков «Восток», которое размещен в Макеевке.

Официально система Аурига-1,2 В никогда не экспортировалась в Украину и не использовалась ее вооруженными силами. В то же время в 2016 году ее обнаружили на вооружении российских военных в Сирии.

Расследователи полагают, что на Донбассе новую систему используют как безопасный способ связи с частями на передовой, либо же для связи с российскими военными.

Напомним, ранее в сети появилось доказательство применения Россией на Донбассе запрещенных противопехотных мин.

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