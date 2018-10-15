Из "рыбаков" в "аграрии": охранники Путина опять замаскировались

Мир

Бодигарды президента России постоянно предстают в новых «образах».

Очередное совпадение заметил пользователь соцсетей, который пишет под ником Вал Мишель. Он сравнил фотоотчет с недавней поездки Путина в Ставрополье (9 октября) и с его встречи с рыбаками на озере Ильмень (7 января 2017 года) и, как обычно, нашел в окружении хозяина Кремля одни и те же лица.

«Зачем хранители тела царя маскируются под холопов? Почему они не в обычных костюмах?» — задал он риторический вопрос, предположив: «Чтобы пипл не видел, сколько действительно у царя охраны».

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О паранойе Путина, который возит с собой одних и тех же офицеров ФСО, выдавая их за разных людей, уже давно известно. Они появляются с ним на разных «встречах с простым народом» — от богослужений до вояжей в оренбургские степи. «Одни и те же рыбаки и доярки, с которыми встречается Путин, — все из одного взвода госбезопасности. Другого народа у Путина нет», — прокомментировал это явление Виктор Шендерович.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности из-за томоса для Украины.

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