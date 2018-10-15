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Происшествия

В центре Киева горели элитные авто: опубликованы фото

10:22 15 октября 2018   315
Горящие авто
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на 15 октября в центре Киева сгорел автомобиль Porsche Panamera. По предварительным данным, речь о поджоге не идет — пожар спровоцировал неисправный мотор автомобиля.

Тем не менее огонь задел две иномарки, стоявшие по соседству — Honda CR-V и Toyota Camry.

Инцидент произошел около 2:00, сообщает Информатор.

Очевидцы утверждают, что сгоревший автомобиль всегда был припаркован на одном и том же месте.

Напомним, в начале октября в Киеве сгорела СТО с семью легковыми автомобилями.

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