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От 3 до 24 градусов: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни
Во вторник, 16 октября, в Украине сохранится теплая и солнечная погода. В течение дня столбики термометров достигнут отметок +17+22 градусов, а на Западе, Юге и местами в Центре — 24 градусов в отметкой «плюс». Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Тем не менее ночные и утренние температуры будут совсем не летними — 3−9 градусов тепла, лишь на Юге несколько теплее.
Температурная карта на 16 октября
В Киеве и 16 октября, и до конца недели ожидается сухая и солнечная погода — около 20 градусов тепла.
«Неделя обещает быть чудесной, а изменение погоды в сторону похолодания ожидается с 21 октября», — сообщила Диденко.
Напомним, теплым «бабьим летом» украинцы обязаны антициклону Victor, который покинет нашу страну через неделю.
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