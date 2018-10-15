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Красная черта: в ЕС ввели новый режим санкций за химатаки
Совет Евросоюза, в соответствии со своим июньским решением, утвердил новый режим санкций в ответ на использование и распространение химического оружия. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
Ограничительные меры будут направлены на лиц и компании, которые непосредственно отвечают за разработку и использование химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую и материальную поддержку, и тех, кто помогает, поощряет их или ассоциируется с ними.
«Теперь ЕС сможет применять санкции к лицам и организациям, привлеченным к разработке и использованию химического оружия в любом месте, независимо от их национальности и местоположения», — цитирует сообщение Совета ЕС «Европейская правда».
Санкции включают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов частных лиц и компаний. Кроме того, лица и организации, попавшие под ограничения, не смогут брать кредиты в ЕС.
Введенные ограничения основаны на предложениях Франции и Великобритании и призваны предотвратить повторное использование химического оружия со стороны России и Сирии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Россию будут наложены новые санкции в связи с недавно вскрывшимися обстоятельствами отравления в британском Солсбери. По словам главы внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Ханта, новые санкции жизненно необходимы. Он отметил, что много лет в мире действовал запрет на использование химического оружия, но после Сирии и Солсбери угроза вновь актуальна. Теперь, считает он, нужно дать понять, что «за использование этого ужасного оружия цена всегда будет слишком высокой».
Также, в сентябре Европейский союз официально продлил санкции за аннексию Россией украинского Крыма. Ограничительные меры продлены в отношении 155 физических лиц и 44 организаций.
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