Когда на украинских заправках подешевеет бензин

Деньги

В то время, как стоимость бензина на отечественных заправках пока продолжает расти, нефтяные котировки на мировом рынке пошли вниз. Сегодня, 15 октября, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составляет 33,17 грн, дизельного топлива — 31,77 грн, а сжиженного газа — 15,81 грн. Главной причиной подорожания горючего эксперты называли подорожание нефти.

Однако, в конце прошлой недели произошло резкое и заметное снижение стоимости нефти на ведущих мировых биржах. Если 4 октября баррель нефти Brent стоил более 86 долларов, то вечером 12 октября уже чуть более 80 долларов. Правда, сегодня 15 октября, цена опять немного выросла и за баррель нефти Brent уже просят 81 доллар.

Цены на нефть рухнули в конце прошлой недели из-за обвала фондовых рынков Азии, Европы, Северной и Южной Америки. Этот обвал был спровоцирован прогнозами Международного валютного фонда, предусматривающим замедление роста мировой экономики. В то же время, международные эксперты утверждают, что новый виток роста нефтяных цен в понедельник, 15 октября, произошел на фоне обострения отношений между США и Саудовской Аравией из-за исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкагги.

Как сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 13 октября, стало известно, что саудовский журналист Джамаль Хашогги подвергся пыткам и был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом свидетельствуют сделанные им самим записи с помощью «умных» часов Apple Watch. В последний раз пропавшего журналиста видели, когда он заходил в саудовское консульство в Стамбуле. По данным СМИ, мужчина был там убит.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае точного подтверждения ее вины в убийстве Хашкагги. В то же время власти Саудовской Аравии заявили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств и пообещали дать жесткий ответ в случае применения каких-либо ограничительных мер.

«Проблема исчезновения Хашкагги является одним из факторов, подталкивающих вверх цены на нефть. Тем не менее, потенциал к росту цен ограничен с учетом призывов США к снижению цен на нефть», — заявил агентству Bloomberg аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. Ким Кванграе.

Если же говорить о ситуации на отечественном топливном рынке, то не исключено что цены на заправках стабилизируются и пойдут вниз.

«Если после падения нефтяных котировок не начнется их новый рост, и если стоимость барреля нефти удержится на уровне хотя бы 81 доллар, то уже к концу нынешней недели произойдет заметное снижение цен на украинских заправках. Я думаю, что литр бензина может подешеветь минимум на одну гривню», — сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Стоит напомнить, что вслед за нефтью и бензином в Украине заметно подорожал и сжиженный газ . По словам экспертов обоснованная цена литра этого топлива на заправке вскоре может достигнуть чуть более 16 гривен.

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