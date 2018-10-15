Белорусского священника наказали за критику главы РПЦ Кирилла

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Минскому священнику Александру Шрамко запретили служить за критику визита предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла в Беларусь. Об этом он написал в Facebook. Пока что клирику Свято-Михайловского православного прихода выдали устный запрет, а официальное решение ему могут озвучить во вторник.

В посте, который в субботу Шрамко опубликовал у себя на странице, он указал на то, что патриарх Кирилл проявил «демонстративное презрение» к минским православным, не пообщавшись с ними у Свято-Духова кафедрального собора в Минске.

«Вот тебя ждут не один час на улице. Тебя. Ждут. Еще. Не так много, как в былые годы. Но все же кто-то приходит. Кому-то ты интересен. Даже если не пускают в собор, куда вход только по пропускам. Они пришли и будут весь вечер стоять на улице, довольствуясь трансляцией на экран… Неужели так трудно выйти хотя бы за 100 или 50 метров и пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ? Сказать несколько теплых слов, кому-то пожать руки? Ведь просто же… И выигрыш получишь несоразмерный», — написал Шрамко.

Отметим, согласно правилам РПЦ, запрещение в служении — мера временного наказания священнослужителей, запрещающая им совершать священнодействия. При наложении такого наказания, должен быть выпущен указ с указанием причин и сроком запрета.

Также, по словам Шрамко, охране Кирилла не понравилось, что священник фотографировал номера автомобиля, на котором приехал патриарх.

«Мне доказывали, что это нормально, что у патриарха столько охранников, что везде так, и иначе нельзя — мол, я не знаю, как рискует патриарх. Когда я сказал, что наш митрополит также предстоятель, но нет никакой охраны, и пока ничего не случилось, то мне в ответ сказали что-то неуважительное в адрес митрополита: мол, значит, не заслужил, ничего собой не представляет», — написал священник.

После сообщения о запрете служения, в Белоруссии начался сбор подписей за отмену этого решения.

«Нахождение в Белорусской православной церкви таких священников, как отец Александр Шрамко, свидетельствует о многонациональности церкви, о возможности служения в ней деятельным священникам с неравнодушными взглядами», — приводит аргументы из петиции белорусский сайт «Крыница».

Официальной информации о запрете служения священника или реакции на сбор подписей в его защиту пока нет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в понедельник, 15 октября, в Минске состоится заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ). О жидается, что на заседании будет определена реакция РПЦ на решение Константинопольского патриархата начать процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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