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Масштабное наводнение во Франции: число погибших растет (фото)
На юге Франции в провинции Од за короткий срок выпала семимесячная норма осадков. Число жертв наводнения достигло 13 человек. Из региона эвакуировали тысячи людей. Местные власти беспокоятся, что число погибших может расти. Об этом сообщает Reuters.
«По улицам французских городов реками течет грязная вода, сносит деревья, автомобили и бетонные опоры, затекает в дома местных жителей. По данным спасателей, 13 человек погибли, еще один пропал без вести», — говорится в сообщении.
Спасением местных занимаются семь вертолетов, однако погодные условия мешают проведению операций. Многие люди ждут помощи на крыше зданий.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшном наводнении, спровоцированном дождями, на испанском острове Мальорка. В результате этого «библейского потопа» погибли по меньшей мере девять человек. Еще около 15 человек пострадали. Нескольких людей смыло в море.
А в конце сентября на испанский регион Коста-Бланка обрушились проливные дожди, вызвавшие наводнения. Потоками воды залило популярный курортный город Бенидорм. Туристы тогда плавали на надувных матрасах по превратившимся в реки улицам.
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