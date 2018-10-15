Может разговаривать с людьми: в Украине создана коллекция роботов из голливудских фильмов

Наука и технологии

Коллекция популярнейших среди детей и многих взрослых киношных роботов, построенных жителями Запорожья 30-летним Дмитрием Мицыком и 28-летним Сергеем Еременко, внесена в Национальный реестр рекордов Украины.

— Мы с моим другом и напарником Сергеем Еременко буквально все свободное время проводим в мастерской, которую обустроили в помещении бывшей мойки для грузовых автомобилей, -- рассказал «ФАКТАМ» по телефону Дмирий Мицык. — Мы с ним одновременно скульпторы и рабочие. Тратим на наше хобби не только массу времени, но и немало денег. Я пока что холостой. А Сергей женат. Супруга хотя и не в восторге от его хобби, но терпит.

Мы с Сергеем подружились, когда были подростками. Вместе начали подрабатывать в парке отдыха — шарики продавали. Потом обзавелись собственными батутами, надувными аттракционами. По соседству работают конкуренты. Однажды нам пришла идея: почему бы не установить возле нашего игрового центра любимых детворой экранных героев — это должно помочь в конкурентной борьбе за внимание малышей.

Спросили ребят, что бы они хотели увидеть. Почти все заявили — роботов. Один из самых любимых у деток -- робот Валл-и, из одноименного мультфильма. Так что с него и начали создавать нашу коллекцию.

Мы с Сергеем не имели ни малейшего опыта конструирования, слесарных работ, сварки… Но это нас не оставило. Задумка увлекла, и мы полные энтузиазма взялись за дело. Я, например, научился сваривать металл за несколько часов.

К началу нынешнего года построили целую коллекцию роботов. Тогда мы и организовали первую их выставку — в нашем родном Запорожье. Кстати, перед ее открытием пригласили своих друзей, у которых есть дети. Ребятишки были разочарованы. Оказалось, что для них роботом номер один является желтый автобот Бамблби из книг, комиксов и фильмов о трансформерах. Пришлось отложить открытие выставки, трудиться по 16 часов в сутки, чтобы как можно быстрее построить Бамблби. Через некоторое время по подсказке детей изготовили и трех киношных динозавров.



Сейчас демонстрируем свою коллекцию в Чернигове, там временно и поселились. Чтобы не терять время, арендовали в этом городе мастерскую, по вечерам выкраиваем несколько часов на работу над очередным «железным человеком». Кстати, зимой планируем показать наших роботов в Киеве.

— Какой из них технически совершенен?

— Жорик. Он управляется компьютером (мы прибегли к помощи программистов), ездит, на нем установлены камера, датчик движения. Этот робот наделен искусственным интеллектом, распознает людей, может разговаривать. Прообразом Жорика стал один из роботов мультфильма «Валл-и».

Другой персонаж в нашей коллекции — Оптимум Прайм (герой практически всех мультсериалов, фильмов и комиксов о роботах) — нажатием кнопки трансформируется из автомобиля в «железного человека» и наоборот.

У нас есть грандиозный план: построить роботов, которые будут сражаться друг с другом, словно гладиаторы.



— Сколько времени уходит на создание одного робота?



— В среднем месяц — полтора. Впрочем, изготовление машин-трансформеров дело особенно хлопотное — отнимает около 9 месяцев. Нужно сказать, что роботов строим только из железа. Делать их пластмассовыми нет смысла — дети сломают, ведь они все хотят потрогать, испробовать на прочность. Вот только голову Терминатора мы отлили из пластмассы на 3D- принтере. Исключение для этого непобедимого героя сделали из-за того, что у него голова, имеет вид черепа человека. Сварить ее из металла практически невозможно.

Начинаем постройку очередного робота с того, что находим в интернете большое количество его фотографий в различных ракурсах, распечатываем их и развешиваем по стенам нашей мастерской. Покупаем пластмассовую игрушку этого киногероя. Измеряем каждую деталь, из которой она сделана — руки, ноги, пальцы, ступни… Получив таким образом размеры, увеличиваем их раз в 10, переносим на картон. Получаются трафареты. Накладываем их на металл, обводим маркером контуры и вырезаем по ним ножницами для металла заготовки. Этим, в основном, занимается Сергей. Моя работа -сварка. Я соединяю выкроенные из железа детали воедино. Но не подумайте, что роботы монолитны словно памятники — делаем их разборными. Многие детали берем с отслуживших свой век автомобилей — «Таврий», «Жигулей», «девятки»…

Когда «железный человек» готов, любопытно сравнить его с игрушкой, которую использовали в качестве образца: игрушки имеют высоту сантиметров 30, а наши роботы — 3 метра, а то и еще выше. На первых порах у нас была задумка строить их еще большими, но знающие люди подсказали: если решите организовывать выставки своих роботов в домах культуры, торговых центрах, учитывайте, что высота потолков в среднем 3,5 метра. Так что наше самое большое изделие — робот Терминатор — имеет высоту 3,45 метра.

Особое внимание покраске, ведь она должна быть максимально устойчивой перед царапинами. Нужный результат дает порошковая покраска.

— В какую сумму обходится создание роботов?

— Самый дорогой — Жорик. Но сколько денег в него вложено, не считали. Могу сказать, что для постройки одного робота покупаем металла примерно на 6 тысяч гривен. И это при том, что берем его на пунктах приема металлолома — бэушное железо стоит 15 гривен за килограмм. Новое — вдвое дороже.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пресс-конференции с человекоподобным роботом Софией, на котором женщина с искусственным интеллектом ответила на вопросы присутствующих. Робот знаменита тем, что очень реалистично изображает эмоции и способна поддерживать интеллектуальные беседы. Также София стала первым в истории роботом, получившим гражданство.

Фото предоставлено Национальным реестром рекордов Украины

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter