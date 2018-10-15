Блокирование работы «Росток-Холдинг» может привести к удорожанию хлебопродуктов

Украина

«Росток-Холдинг» не может завершить сбор урожая через наложенные судом санкции и следственные действия. Это может привести к государственным убыткам, а также подорожанию хлеба и молочных продуктов.

Как сообщают в агрокомпании, с 8 октября остановлена работа всех 17 предприятий холдинга. Правоохранительные органы не позволяют работникам завершить сбор урожая, который за несколько недель фактически сгниет. При этом руководство компании и юристы убеждены, что предприятие хотят захватить рейдерским способом.

«Ситуация вокруг группы"Росток-Холдинг», к сожалению, вышла за рамки того, что обычно называют спором, и выглядит как типичная попытка уничтожения огромной сельскохозяйственной компании. Уголовное производство легализует фактическую попытку захвата предприятий холдинга и осуществляется в Харьковской области. Санкции на все следственные действия выдает Харьковский районный суд Харьковской области, что находится в поселке Покотиловка. И это при том, что ни одно предприятие холдинга не только не находится там, но и вообще не имеет к местности никакого отношения", — заявил адвокат Михаил Ильяшев, который защищает интересы" Росток-Холдинг".

Ильяшев обращает внимание на то, что постановления о мерах вынесены в один и тот же день, без вызова представителей предприятий, с лишением права на защиту и с нарушением принципов разумности, целесообразности и своевременности мероприятий.

В «Росток-Холдинг» заявляют, что из-за остановки работы не могут выполнить свои обязательства перед партнерами — в основном европейскими и американскими компаниями.

Поэтому работники предприятия вынуждены обратиться к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться и принять меры по ситуации. Авторы обращения подчеркивают: сумма убытков может составить более 1 миллиарда гривен. Это приведет к потере агрокультур, негативным экологическим последствиям, а государство недополучит 100 миллионов гривен налогов. Пострадают работники предприятия — вместе с семьями это десять тысяч жителей Сумской и Черниговской областей в связи невыплатой зарплат. Действия правоохранителей, отмечается в обращении, имеют чрезвычайно негативное влияние на общий инвестиционный климат.

«Незаконные и необоснованные действия правоохранительных органов приводят к нарушению сроков поставок, созданию негативного имиджа украинских аграриев и подрыва их авторитета на международном рынке, что не может не отразиться на дальнейшем сотрудничестве иностранного бизнеса и с другими отечественными сельскохозяйственными предприятиями», — подчеркивают авторы открытого письма.

В «Росток-Холдинге» отмечают, что пострадать могут и рядовые украинцы, поскольку компания также не может осуществить поставку отечественным потребителям. Это может привести к удорожанию хлебопродуктов и молочных изделий.

«Росток-Холдинг» — вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний. Группа входит в топ-10 самых эффективных агропредприятий Украины по версии журнала Landlord. В рейтинге ТОП-100 латифундистов Украины занимает двадцать пятое место.

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