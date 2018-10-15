Происшествия

Увезли на Volkswagen: в Киеве вооруженные люди похитили человека

В Киеве вооруженные люди похитили мужчину. Инцидент произошел в Деснянском районе столицы около 15:45. В полиции разыскивают серый автомобиль Volkswagen T5 с номерами АА8709СК, сообщает Информатор.

Пять неизвестных с оружием затолкали мужчину в авто Volkswagen T5 и направились в сторону выезда из Киева. В полиции призвали всех, кто владеет любой информацией сообщить на 102.

Как писали «ФАКТЫ», похищение людей, к сожалению, не является редкостью в Киеве. Так, в начале октября в Киеве две женщины в районе Центрального железнодорожного вокзала похитили девушку, которую заподозрили в краже сумки с документами. Две женщины насильно посадили девушку в машину и уехали.

Около недели назад, 8 октября, неизвестные затолкали в авто мужчину в центре столицы. Инцидент произошел у здания Ощадбанка по адресу улица Большая Васильковская, 28.

Также ранее сообщалось о дерзком похищении 5-летнего ребенка в Голосеевском районе столицы. Злоумышленники выхватили малыша из рук родителей, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

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