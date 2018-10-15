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«Бесчувственная» Меган Маркл довела до слез принцессу Евгению и расстроила тысячи женщин по всему миру
Новость о беременности Меган Маркл, которую 15 октября официально огласил Кенсингтонский дворец, далеко не всех привела в восторг. Принцесса Евгения, как сообщает издание Radar Online, разозлилась и расстроилась, поскольку жена ее двоюродного кузена Гарри затмила ее и отодвинула на второй план в столь важный для Евгении день. Именно в день венчания принцессы с Джеком Бруксбэнком 12 октября Меган рассказала новость о своей беременности королеве и прочим членам монаршей семьи. Так что церемония бракосочетания не стала главным семейным событием дня.
Публично о беременности герцогини Сассекской было объявлено уже на третий день после свадьбы, хотя Евгения рассчитывала побыть еще немного в центре внимания публики и прессы. Мать принцессы Сара Фергюсон спустя считанные минуты после заявления Кенсингтонского дворца в знак протеста опубликовала у себя в Twitter свадебный снимок дочери, игнорируя новость Гарри и Меган.
Меган расстроила не только Евгению. Тысячи женщин по всему миру сочли ее бесчувственной. Как сообщает издание Express, Гарри и его жена не могли найти более неподходящего дня для того, чтобы сделать свое объявление. Ведь именно 15 октября отмечается международный день памяти малышей (Baby Loss Day), умерших во время беременности и после родов. В этот день пережившие несчастье родители скорбят о своей потере. Соцсети захлестнула волна возмущения.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган и Гарри прибыли в Сидней, где они начнут свое первое зарубежное турне.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!