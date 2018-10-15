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Первое зарубежное турне: прибывшая в Сидней Меган Маркл подогрела слухи о своей беременности (фото, видео)
Рано утром 15 сентября британский принц Гарри и его жена Меган Маркл прибыли в Сидней на самолете A380 авиакомпании Qantas. По пути из Лондона они сделали остановку в Сингапуре.
С 16 октября начинается первое зарубежное турне герцога и герцогини Сассекских. В течение десяти дней супруги посетят Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию. Меган в Австралии впервые. Гарри ранее уже посещал эту страну.
В турне Гарри и Меган сопровождает свита из десяти человек. В Сиднее к Меган присоединится также ее близкая подруга — стилист Джессика Малруни, которая ранее была в числе гостей на ее свадьбе с принцем. Джессика (которая замужем за сыном бывшего премьер-министра Канады) прилетит из Торонто в Австралию за свой счет.
После многочасового перелета Меган выглядела прекрасно. Она была одета в черное шерстяное пальто с бардовой отделкой и черную водолазку, а Гарри был в скромном сером джемпере. Как пишет Daily Mail, поклонники старались разглядеть получше фигуру герцогини, но она постоянно прижимала к себе большие фиолетовые папки. Ранее, на состоявшуюся 12 октября свадьбу принцессы Евгении, Меган пришла в темно-синем пальто свободного кроя, что усилило слухи о ее беременности.
Позже новость о беременности Меган была объявлена официально.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри устроили ссору на публике — в сеть попало видео.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.