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- 11:03 Уже официально: Меган Маркл беременна
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Уже официально: Меган Маркл беременна (фото)
Кенсингтонский дворец официально объявил, что герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна. Малыш появится на свет весной 2019 года. Меган поделилась новостью с бабушкой своего мужа Елизаветой II и прочими членами британской королевской семьи на свадьбе принцессы Евгении 12 октября. Возможно, именно этим объясняется нервозность Гарри перед венчанием кузины.
Первенец Гарри и Меган станет восьмым правнуком королевы Великобритании. Как пишет Daily Mail, по закону ребенок (в отличие от детей старшего брата Гарри Уильяма) не получит титул принца или принцессы и не будет именоваться Его (или Ее) Королевское Высочество. Хотя его, при желании, этот титул может даровать королева.
В день публичного объявления новости о беременности 37-летняя Меган и 34-летний Гарри прибыли в Сидней, где начнется их первое зарубежное турне. До того, как стало известно о ее интересном положении, Меган прикрывала живот большими фиолетовыми папками. Ранее сообщалось, что поклонники королевской семьи весьма озабочены намерением супругов посетить острова Фиджи и Тонга, поскольку там наблюдается вспышка вируса Зика. Переносимый комарами вирус Зика, эпидемия которого ранее наблюдалась в Бразилии, представляет собой серьезную угрозу для беременных женщин, поскольку вызывает у новорожденных микроцефалию. Дети при этом рождаются с очень маленькими головами и, вследствие этого, с умственной отсталостью.
Меган и Гарри поженились 19 мая этого года.
Ранее то, что Меган уже беременна, утверждала экстрасенс и подруга принцессы Дианы. Она заявила, что у пары будет двое детей, но спустя три года они разведутся.
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