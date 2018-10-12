Свадьба принцессы Евгении: появились фото и видео счастливых новобрачных

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Принцесса Евгения и ее возлюбленный Джек Бруксбэнк официально стали мужем и женой. Церемония бракосочетания прошла в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. К алтарю Евгению вел ее отец герцог Йоркский. Венчал пару декан Виндзора Дэвид Коннер.

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После венчания новобрачные проехали в карете по улицам Виндзора, приветствуя толпу. А потом присоединились к гостям и родственникам в Виндзорском замке, где состоялся дневной прием. Торжество продолжится вечером в особняке отца невесты принца Эндрю.

Фото Daily Mail

Фото Getty

На свадьбе принцессе Евгении присутствовали многие знаменитости, а также члены королевской семьи.

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