Cтало известно о планах российского чемпиона Нурмагомедова получить украинское гражданство

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов хотел получить украинское гражданство. Об этом в интервью рассказал дядя бойца Алекс Нурмагомедов, пишет «Лента.ру».

«Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство в Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Я скажу, что лучше народа нет. Говорят, что родина там, где ты родился. Но я считаю, что родина там, где тебе хорошо. Мы планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать», — рассказал Нурмагомедов.

По словам дяди спортсмена, Хабиб обиделся из-за отказа в украинском гражданстве.

«Он спрашивал, почему не дают паспорт. Я отвечал ему, что не знаю и ничего сделать не могу. Он на свои первые бои летал из Полтавы. Выступал за клуб „Combat-DOBRO“ в Киеве. <…> А отсюда (из Полтавы) мы уже отправили Хабиба в Россию, ему дали паспорт, и он улетел»,— добавил он.

Отец Нурмагомедова Абдулманап проходил армейскую службу в Украине. После Нурмагомедов-старший занимался дзюдо у тренера Петра Бутрия и стал чемпионом Украины по дзюдо и самбо. На данный момент дядя бойца Алекс Нурмагомедов проживает в Полтаве.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. На его счету 27 побед в 27 поединках.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Хабиб Нурмагомедов, защитивший в поединке с Конором Макгрегором звание чемпиона мира UFC в легком весе, пригрозил, что может покинуть абсолютный бойцовский чемпионат.

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