Жизнь на Земле могла зародиться благодаря Юпитеру, — ученые (видео)

Наука и технологии

Одним из главных парадоксов науки является то, что зная о существовании тысяч планет в других системах, ученые не се еще не могут ответить на главный вопрос о Земле. А именно: как на ней зародилась жизнь? Об этом пишет Naked Science.

На этот счет есть множество теорий, одна из них напрямую связана с Юпитером.

Как известно, Юпитер — самая большая планета нашей системы и пятая по удаленности от Солнца. Это непригодный для жизни газовый гигант, состоящий в значительной степени из гелия, водорода, аммиака, метана и других газов.

В то же время, будучи колоссальных размеров, Юпитер сыграл огромную роль в формировании планетной системы в том виде, в котором она существует сейчас.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно одной из модных конспирологических версий, Юпитер взорвал смертоносную Нибиру, «пытаясь спасти» Землю. Гравитационной мощи газового гиганта хватило бы для того, чтобы скорректировать апокалиптическую траекторию полета «Звезды смерти», однако «большой брат» перестарался и уничтожил Планету Х, считают сторонники данной версии.

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