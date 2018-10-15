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Они уже здесь и готовы мстить землянам: ужасающе громадный бог с Нибиру высадился в Китае (видео)
Пять дней назад пользователи в КНР смогли преодолеть «Большой китайский фаервол» и разместили в Instagram видео из Тибета, на котором в большом луче света отчетливо видно фигуру человекообразного, но ужасающе огромного существа.
Видео вызвало большой интерес не только в Китае, но и во всем мире.
По мнению многих уфологов, луч света — это путь выхода из большого корабля жителей Нибиру, а человекообразное существо — бог, который впервые ступил на Землю.
Зачем он прибыл на нашу планету? И угрожает ли визит «бога» безопасности землян? По мнению многих экспертов, аннунаки действительно несут нам угрозу, хотя шумеры и считали их богами. Дело в том, что на данном этапе человечество зашло слишком далеко в своем развитии: появилось единобожие, никто не вспоминает об аннунаках, и жители Нибиру разгневались на землян за непослушание. Они прибыли на Землю, чтобы напомнить ее жителям о себе, и о том, что готовы в любой момент принести массу проблем уж очень самостоятельным в своих решениях людям.
Конечно, нашлись и скептики, которые считают данную публикацию обыкновенной голографической иллюзией или качественным фотошопом, ведь человеческие очертания очень легко воссоздать при сильном желании.
В то же время их оппоненты обращают их внимание на то, что на видеозаписи отчетливо видно фигуру человекообразного существа, которое смотрит прямо в камеру, будто «все знает, ощущает и дышит гневом». Похоже, автор видео уж точно в этом уверен и был впечатлен происходящим, о чем свидетельствуют выкрики на заднем плане.
Остается лишь надеяться на то, что совсем скоро человечество узнает правду или же забудет наказано за то, что позволило себе усомниться в существовании аннунаков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Библии нашли доказательства существования странного бога со «Звезды смерти». Кроме того, стало известно, что приближение Планеты Х («Звезды смерти», Нибиру) сопоставимо со взрывами сотен атомных бомб, поэтому пережить апокалипсис смогут не более 3% человечества.
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