Стало известно о реакции мамы Меган Маркл на известие о беременности дочери

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После официального заявления Кенсингтонского дворца о беременности Меган Маркл, о котором ранее писали «ФАКТЫ», последовало еще одно сообщение — о реакции мамы герцогини Сассекской на новость о том, что ее дочка вскоре осчастливит своего супруга Гарри законным наследником. Об этом пишет Elle.ru.

«Миссис Рагланд была счастлива узнать это. Она будет с огромным нетерпением ждать, когда у нее появится ее первый внук!» — говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кенсингтонского дворца.

Какой была реакция членов королевской семьи, в частности королевы Елизаветы II и принца Чарльза, пока неизвестно.

Напомним, что новость о том, что Меган действительно «в положении», появилась утром в понедельник.

«Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские рады объявить, что герцогиня ждет ребенка, который появится на свет весной 2019 года. Их королевские высочества ценят поддержку, которую они получают от людей по всему миру с момента их свадьбы, состоявшейся в мае. Они очень рады возможности поделиться этой радостной новостью со всеми»,— сказано в публикации на официальной странице Кенсингтонского дворца.

Как известно, слухи о том, что Меган ждет ребенка, начали распространяться еще пару месяцев назад. А после того, как герцогиня появилась на бракосочетании принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, состоявшейся в Виндзоре 12 октября, сомнения исчезли вовсе. Именно там, согласно сообщениям таблоидов, об этой новости узнали члены королевской семьи.

Когда первое любопытство было утолено, пользователи Сети вовсю принялись оживленно обсуждать, не откажется ли Меган, большая любительница и защитница животных, от своей веганской диеты. Ведь многие медицинские светила уверены в том, что находящемуся в материнской утробе ребенку необходимо получать определенное количество животных белков. А при питании пищей исключительно растительного происхождения, это невозможно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе стало известно, что мать Меган Маркл переезжает в Лондон — поближе к дочери, зятю и будущим внукам.

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