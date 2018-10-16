Украина

На международной выставке «Оружие и безопасность-2108», которая проходила в Киев с 9 по 12 октября, было продемонстрировано много новинок вооружения как украинского, так и зарубежного производства. Среди них мощная реактивная система залпового огня БМ-21 УМ «Берест», которую создали полностью из украинских комплектующих. Эта РСЗО намного превосходит по мощности и точности известную советскую установку «Град». Также посетители выставки могли увидеть новую модернизацию крупнейшего беспилотника, который используется на фронте PD-1AF.

Что из представленного на выставке вооружения вполне способно попасть в украинскую армию и когда, «ФАКТАМ» рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

— Если взять новую реактивную систему залпового огня «Берест», которая была представлена на этой выставке, то в войсках она не появится до тех пор, пока не пройдет полный цикл испытаний. И, насколько я знаю, пока что на испытания «Берест» не подавался, — говорит Сергей Згурец. — А вот аналогичная система «Верба», которая является вариантом модернизации системы «Град», сейчас заканчивает прохождение государственных испытаний и скоро может появиться в украинской армии. Представленный на выставке «Берест» похож на систему «Верба» и, я думаю, у военных будет возможность выбрать из них.

*РСЗО «Верба» сейчас заканчивает прохождение государственных испытаний и скоро может появиться в украинской армии

Также интересным оказался представленный вариант глубокой модернизации советского БТР-60 под названием БТР «Варан». В нем отказались от двух бензиновых двигателей, заменив его одним, который перенесли с задней части бронетранспортера вперед. Это позволило освободить заднюю часть БТР для более целевого использования: там можно будет перевозить бойцов или транспортировать полезный груз. Для удобства погрузки и выгрузки в нем создана задняя рампа. При этом плавучие возможности бронемашины сохранились. Это один из вариантов решения по БТР советского образца.

Похожее решение на выставке было также представлено еще одной компанией. Это свидетельствует о том, что в Украине много советских БТР-60, оснащенных двумя бензиновыми двигателями, которые тяжело ремонтировать. Поэтому мы имеем большое количество корпусов и ходовых частей от них. Это и подтолкнуло производителей к предложению своих решений вопроса модернизации БТР-60, которые очень интересны Минобороны.

*Вариант глубокой модернизации советского БТР-60 под названием БТР «Варан»

— Недавно заговорили о том, что украинский ракетный комплекс «Ольха» уже принят на вооружение. Куда он будет поставляться и как способен усилить ВСУ?

— Это не совсем верная информация. Комплекс «Ольха» еще не принят на вооружение, так как проходит государственные испытания, которые сейчас на завершающем этапе. Только по их завершению будет приказ министра обороны Украины о принятии его на вооружение, а также начато серийное производство. Пока что такого приказа нет. Но в любом случае серийное производство «Ольхи» готовится с учетом потребностей в таком комплексе.

Комплекс «Ольха» в качестве боевых автономных единиц будет входить во все оперативные командования, в том числе в командование Оперативного резерва. Этот комплекс значительно усилит наши артчасти, а, возможно, на их базе будут создаваться и новые артиллерийские подразделения.

— На выставке также было представлено многообразное стрелковое оружие, в том числе украинского производства. Многие посетители интересовались автоматом «Малыш». Может ли этот компактный автомат заменить автоматы Калашникова, стоящие на вооружении ВСУ?

— Этот автомат как раз прошел государственные испытания и принят на вооружение. «Малыш» уже используется частями специальных операций, что говорит о его соответствии некоторым требованиям, выдвигавшимся Минобороны к подобным образцам стрелкового оружия. Однако пока что значительная часть нашей армии еще будет вооружена автоматами Калашникова. Если же переоснащение и будет проводиться, то оно должно проходить за счет внедрения новых боеприпасов. Ведь автомат или винтовка становятся ненужными, если к ним нет боеприпасов. Это характерно для всех средств поражения.

*Автомат «Малыш» уже принят на вооружение

— Если говорить в целом о нынешней выставке, то она действительно показала потенциал Украины на рынке вооружения? И способны ли представленные образцы быть приняты на вооружение?

— Если говорить в целом, то на этой выставке украинским предприятиям и частным компаниям, количество которых увеличилось, удалось продемонстрировать свой потенциал и предложить образцы вооружения. Кроме того, увеличилось количество зарубежных компаний, рассматривающих Украину как рынок сбыта своей продукции или же взаимодействия с нашими производителями. Все это и формирует новую реальность, которая, с моей точки зрения, довольно позитивна и свидетельствует об увеличивающемся интересе к Украине. Что же касается возможности принятия показанных образцов на вооружение, то их количество будет незначительным. Это мировая практика. Ведь даже на европейских и американских выставках далеко не каждый продемонстрированный образец вооружения попадает в армию, а всего 10—15%.

— Некоторые эксперты говорят о том, что Россию вытесняют с международного рынка вооружений. На ее место приходят другие страны, в том числе и Украина. К примеру, Индонезия отказалась от российского вооружения и решила закупать украинские БТР-4МВ1. Действительно ли есть такая тенденция?

— Я пока не готов сказать точно, есть ли такая тенденция. Но если посмотреть на пример Индии, то можно увидеть: она начала ориентироваться на производство собственной военной техники, а если это невозможно, то создается кооперация с предприятиями, которые могут предложить образцы под общим лозунгом: «Покупаем индийское». Так вот, на фоне сворачивания Индией работы с Россией по многим проектам выставка этого года показала индийский интерес к украинскому направлению. Теперь остается вопрос к нашей стороне: сможем ли мы обеспечить удовлетворение этого интереса проектами и стабильно выполнять свои обязательства. Это является ключевым компонентом, который позволит Украине не только сохранить свои позиции, но и расширить их на международном рынке вооружений.

Пока украинские реактивные системы залпового огня только проходят испытания, украинские военные моряки осваивают новые десантно-штурмовые катера «Кентавр», спущенные на воду в средине сентября.

Кроме того, украинские ВМС, противостоящие российской агрессии в Азовском море, были значительно усиленны переданными США катерами Island.

По мнению военного эксперта и блогера Алексея Арестовича, такое усиление позволит Украине обеспечить безопасность не только границы, но и украинской экономической зоны.

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