Украина

В Украине начали штрафовать за превышение скорости: что нужно знать и к чему готовиться (фото)

Начавшаяся с 8 октября «пилотная» работа американских приборов по измерению скорости TruCAM на украинских дорогах закончилась. Уже со вторника, 16 октября, по словам заместителя главы Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого, правоохранители начнут выписывать штрафы, а не только предупреждать нарушителей.

«За превышение скоростного режима на 20 км/ч водителю грозит наказание в виде штрафа в 255 гривен, а за превышение на 50 км/ч придется заплатить уже 510 гривен. Предупреждать, рассказывать и объяснять уже никто не будет, не обижайтесь», — сказал он.

Правда, пока на украинских дорогах работает всего 25 лазерных приборов, которыми патрульные измеряют скорость автомобилей. Поэтому они сейчас в основном используются на дорогах государственного значения, а также в больших городах (в столице приборы появились на проспектах Победы и Бажана). В то же время в полиции уверяют, что патрульные с приборами не останутся стоять на одном и том же месте, а будут все время менять дислокацию.

Одновременно с этим в столичные власти утвердили список из 17 улиц, где с 1 апреля по 1 ноября скоростной режим повысят до 80 км/ч. Это воодушевило многих водителей, которые уверовали, что на проспектах Победы и Бажана можно будет ехать с большей скоростью и не боятся американских радаров. Однако Алексей Белошицкий немного остудил их пыл, напомнив, что с такой скоростью в Киеве можно будет ездить только когда там установят соответствующие знаки. Если же их нет, то разрешенная скорость движения — 50 км/ч.

Вслед за американскими приборами TruCAM на украинских дорогах могут появиться и другие, которые будут устанавливаться в салоне патрульных авто. Правда, пока официально правоохранители не говорят, какие именно приспособления для измерения скорости они будут использовать в движении. Но «ФАКТАМ» удалось узнать, что это вполне могут быть старые знакомые многих водителей — российские «Визиры». Так как они, в отличие от американских «собратьев», способны измерять скорость не только в стационарном положении, но и в режиме «патрулирования».

*Фото Департамента патрульной полиции Украины

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