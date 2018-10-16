Русская церковь пошла по пути Кремля, — Порошенко

Политика

Русская православная церковь подобно Кремлю и противопоставила себя всему мировому сообществу. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с экзархами Вселенского патриархата в Киеве.

«Подобно тому, как Россия противопоставила себя всему мировому сообществу своей агрессивной имперской политикой, теперь на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием становится Русская церковь», — заявил президент.

Президент уверен, что решение Синода РПЦ в Минске 15 октября было принято под давлением Кремля.

«С подачи Кремля зависящее от него русское церковное начальство заявило о разрыве евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом. Такая реакция духовной и светской власти РФ на стремления украинцев и решения Вселенского Патриархата значит, мы на правильном пути», — заявил Порошенко.

Президент Украины поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за его участие в становлении единой поместной автокефальной церкви в Украине.

«Как Президент, как верующий человек, гражданин Украины искренне благодарю Его Святейшество Патриарха Варфоломея, Синод и экзархов за ту огромную работу, которая после 1030-летия ожиданий дала нам возможность иметь единую поместную автокефальную Церковь в Украине», — заявил он.

Порошенко отметил, что он был разочарован голосованием членов Синода РПЦ от Украины.

«Я был очень разочарован голосованием двух украинских представителей. Я уверен, что мы должны искать мир», — заявил он, добавив, что «украинский народ не поддался на московские провокации» 14 октября.

Как писали «ФАКТЫ», 11 октября Синод Вселенского патриархата признал аннексию Киевской митрополии московскими патриархами незаконной, и таким образом, вернул территорию Украины в сферу канонической компетенции Вселенского патриарха. 15 октября Синод Русской православной церкви на заседании в Минске признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении со Вселенским патриархатом и разорвал отношения с Константинополем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter