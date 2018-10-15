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РПЦ объявила о разрыве с Константинополем: решение Синода в Минске

Синод Русской православной церкви на заседании в Минске признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении со Вселенским патриархатом. Об этом после окончания Синода заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

«На сегодняшнем заседании Священного синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом», — заявил он, пишет Интерфакс.

Как писали «ФАКТЫ», 15 октября Синод РПЦ впервые провел заседание вне пределов России: иерархи РПЦ собрались в Минске, где обсуждают дальнейшие действия после решения Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Одним из постоянных членов Священного Синода РПЦ является митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

11 октября Синод Вселенского патриархата своим решением снял анафему с Киевского патриарха Филарета. Также Константинополь признал аннексию Киевской митрополии московскими патриархами незаконной, и таким образом, вернул территорию Украины в сферу канонической компетенции Вселенского патриарха.

В окружении московского патриарха Кирилла началась истерика из-за утраты значительной части своей канонической территории. Там даже предложили предать Вселенского патриарха Варфоломея анафеме и низложить его, а также членов его Синода.

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