Аброськин рассказал о связях украинских воров в законе с российскими спецслужбами

Общество

Весь воровской мир, который сейчас имеет присутствие здесь , в Украине, управляется ФСБ, которая имеет задачу дестабилизировать ситуацию в нашей стране путем совершения преступлений. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Даже те воры, которые являются гражданами Украины, они все коронованы российскими ворами. Тот же „Неделя“, тот же „Умка“ коронованы ворами Российской Федерации, которые являются гражданами России. Поэтому я не могу сказать, что кто-то не подчинен Федеральной службе безопасности Российской Федерации. С их опытом работы с этой категорией людей все эти товарищи — это засланные казачки у нас на территории», — отметил генерал.

Он привел пример ситуации с вором «Пецо» (Ревазе Бухникашвили), которого в РФ осудили на 23 года, он отсидел два года и приехал в Украину.

«С какой целью на 20 лет раньше освободили человека, убившего сотрудников полиции в России? Приехал к нам полечиться? Мы выдворили его и запретили ему въезд на территорию Украины. Он выехал и здравствовал до этого месяца, а буквально на днях, говорят, умер», — сказал Аброськин.

Генерал провел аналогию между Второй мировой войной, когда многие воры, да и просто блатные пошли защищать Советский Союз от фашистов, и сегодняшней ситуацией.

«Сейчас ФСБ дала клич: вот Украина, вот они фашисты. И воры приняли этот приказ, вот они здесь и выполняют свою роль в Украине . Мы их задерживаем, запрещаем въезд. Но при нашей слабой судебной системе мы не можем бороться с такими серьезными преступниками, как воры в законе. Поэтому мы проводим превентивные мероприятия: документируем незаконное пересечение границы и выбрасываем за пределы нашей страны. А они в документах меняют букву в фамилии и въезжают опять», — заявил Аброськин.

Он также вспомнил свою службу в Донецкой области и «закон Савченко», по которому на рубеже 2015—2016 годов на свободу вышли тысячи преступников.

«Я не исключаю, что это режиссура именно ФСБ. Как оперативник, который 24 года отработал в уголовном розыске, могу сказать что освобождение почти тысячи убийц из мест лишения свободы… Вы понимаете, что бывает, когда одновременно освобождают тысячу людей, которые были осуждены на 15 лет лишения свободы? Мы на войне, у нас идет реформирование правоохранительных органов, у полиции проблемы в структуре — и в этот момент тысяча убийц выходят на улицу. А сколько других категорий, включая разбойные нападения. И эта масса начинает совершать преступления. Но мы эту ситуацию взяли под контроль, большую часть из них вернули назад в тюрьму. Однако это стопроцентно срежиссировано в Москве, чтобы мы здесь не смогли удержать ситуацию», — объяснил генерал.

Более подробно о современном воровском мире и о том, как «воры в законе» пытаются влиять на экономическую и политическую жизнь Украины, читайте в материале «ФАКТОВ»: «В Украине от 40 до 45 „воров в законе“, они контролируют многих депутатов и чиновников, — Вячеслав Аброськин».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter